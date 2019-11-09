Українці давно навчилися отримувати подвійне громадянство без офіційного дозволу України — експерт

Відсутність дозволу на подвійне громадянство для українців не заважає їм користуватися правами громадян інших країн. Тому не зовсім зрозумілий сенс ідеї українського Мзс займатися темою подвійного громадянства не зважаючи явною затребуваності цього нововведення.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив експерт Руслан Бизяев.

«Сьогодні багато українців, зберігаючи своє українське громадянство, можуть спокійно оформити карту поляка», що потрібно розглядати як друге громадянство, але це не заважає їм залишатися українцями Я хочу пожартувати з цього приводу: як казав бізнесмен В. Коломойський, подвійне громадянство це незаконно, а потрійне це ще не факт. З Кримом там взагалі «весела» історія: немає даних, скільки там залишилося українських паспортів на руках і скільки отримано російських», — сказав аналітик.

Р. Бизяев додав, що на даний момент українська держава досить слабко контролює процес оформлення українцями паспортів громадян інших країн.

«Паспорти інших держав на руках у українців створює ґрунт для скандалів: у нас і так скандал з поляками, угорцями по Закарпаттю, і є проблема Чернівецької області з Румунією. Виходить, українці оформляють паспорти країн ближнього зарубіжжя, а потім ці держави кажуть, що ці люди стали громадянами їхніх держав і ці держави намагаються в Україні якось втручатися в ситуацію. У нашої влади, я вважаю, є 2 варіанти реакції на те, що відбувається з паспортами і громадянством. Перший: жити в умовах 21 століття, коли громадянство є досить умовним фактором, при якому умовним стає належність до того чи іншого державі тієї чи іншої людини. Світ швидко розвивається, і держава вже не є ключовим оператором життя людини.

Або варіант №2: піти по тому шляху, щоб заявити, що громадянство іншої країни неможливо в принципі, але визнати, що Україна не може забезпечити такі ж можливості людям, як Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина. І тоді потрібно провести дуже чіткі межі, що не можна робити людям з подвійним громадянством. Щоб, коли вони отримують цей статус, щоб вони зважували всі «за» і «проти», і приймали рішення», — говорить експерт.