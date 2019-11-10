Місто-сад, поки без саду

Як швидко летить час! Не встигаєш озирнутися, а десятиліття пройшло. Те саме десятиліття, яке відпускали собі президент і уряд в 2009-2019 роках, формуючи плани «на виріст». Зовсім скоро, за якихось пару місяців, настане термін реалізації Концепції соціально-економічного розвитку Росії до 2020 року — першого довгострокового (на 12 років) плану дій уряду, опублікованого ще в березні 2008 року на сайті Мінекономрозвитку. Треба б нагадати, про що йдеться.

Експерти це багатосторінковий документ називали «проривним сценарієм», за яким Росія утвердиться в статус провідної світової держави. Економічний розвиток, згідно з новою концепцією передбачалося здійснювати за рахунок впровадження інновацій. Трохи раніше прем’єр Володимир Путін, який поступився президентське крісло в Кремлі Дмитру Медведєву, заявив, що іншого вибору немає — доведеться ставати великої інноваційної соціально орієнтованої державою, не відмовляючись і від конкурентних сировинних переваг».

І ось настав час подивитися, ким ми стали в реальності за непомітно пролетіли роки. На старті тих обіцянок «Російська газета», ґрунтуючись на програмних заявах і плани Кремля, писала, що до 2020 року росіяни будуть в середньому отримувати 2,7 тисячі доларів на місяць, мати не менше 100 кв. метрів на сім’ю із трьох чоловік, а середній клас буде складати більше половини населення.

«Перетворення пройдуть в три етапи, — розшифровувала газета ті перспективні плани. — 2008-2012 роки — підготовка до прориву, 2013-2017 роки — прорив, з 2018 року передбачається почати закріплення досягнутого». Зокрема, на першому етапі належало «розширювати глобальні конкурентні переваги в традиційних сферах — енергетиці, транспорті, переробці природних ресурсів». Другий етап в Мінекономрозвитку розглядають як «ривок у підвищенні глобальної конкурентоспроможності економіки на основі її переходу на нову технологічну базу» — інформаційні, біо – і нанотехнології. На третьому етапі, з 2017 по 2020 рік, передбачається закріплення лідируючих позицій Росії в світовому господарстві».

Не менш обнадіювали соціальні прогнози: «Оскільки стратегічним об’єктом інвестицій стає людина, концепція передбачає високі стандарти життя населення.

Витрати держави на освіту і охорону здоров’я досягнуть рівня розвинених країн. Поліклініки і лікарні почнуть конкурувати за пацієнтів, пріоритетом медицини стане профілактика… Передбачається, що смертність скоротиться в 1,5-2 рази, а доступність високотехнологічної медичної допомоги зросте з 10-20 до 70-80%».

До 2020 року полегшиться життя самотніх пенсіонерів: вони будуть повністю забезпечені доглядом за рахунок некомерційних організацій.

І так далі. Так і тягне тепер порівняти тих планів громаддя з хрущовської фрази жовтня 1961 року: «Нинішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі». Погодьтеся, щось близьке проглядається.

Але далі світову економіку потряс глобальна криза, багато цілі Концепції стали нереалізованими вже на старті. «Прорив» відклали до 2012 року, перейменувавши в «Стратегію-2020». Втім, орієнтири залишили колишні: за рахунок створення «моделі інноваційного соціально орієнтованого розвитку» вийти «на траєкторію довгострокового сталого зростання з середнім темпом близько 6,4-6,5% в рік», збільшити реальний ВВП на 64-66%, обійти Німеччину (п’яту економіку світу) за загальним обсягом ВВП, а реальні наявні доходи населення за підсумками 2020 року підняти на 64-72%.

Не виконано практично нічого. Середньорічне зростання економіки у 2014-2018 роках становив лише 0,5%, а в 2019-2020 роках Мінекономрозвитку прогнозує 1,3-1,7%. Внесок високотехнологічних і наукоємних галузей у ВВП Росії за підсумками 2018 року знизився до 21,3% — замість зростання до 25,6%. Обійти Німеччину за загальним обсягом ВВП, за розрахунками МВФ, може бути, вдасться лише на рік-два (за рахунок нафти, газу і виробництва озброєння), але до 2024 році Росія поступиться місце у світовій п’ятірці» Індонезії, яка розвивається стабільніше, швидше і высокотехнологичнее.

Причому посилання на західні санкції, які, мовляв, «задушили російську економіку», авторитетним експертам видаються неспроможними. «Щороку ми з-за санкцій втрачали 0,5% ВВП, а з точки зору потенційного зростання — 0,3%, — говорить головний економіст Альфа-банку Наталія Орлова. — Це не той масштаб проблеми, яка могла б пояснити розбіжність між бажаними 6% і фактичними 1-2% зростання».

Ту ж цифру втрат із-за санкцій — не більше 0,5% ВВП — називає та голова Рахункової палати Олексій Кудрін. А якщо згадати, як жваво в ці роки багатіли російські мільярдери, стає ясно: наші біди «не в сортирах, а в головах».

Про 70% зростання доходів населення краще взагалі не згадувати, бо навіть Росстат з 2014 року показує безперервну негативну динаміку, і в загальній складності з 2012 року доходи росіян скоротилися на 5% або більше. Середньомісячний заробіток росіян коливається на рівні 650-700 доларів — майже вчетверо нижче обіцяного в Концепції. Рівень абсолютної бідності населення, що становила в 2007 році 13,4%, знижувався за ці роки до 10,7%, а потім знову виріс до 12,7%: за межею бідності нині живуть 18,6 млн чоловік. Середній клас «усох», за даними Вищої школи економіки, до 38% населення, а за розрахунками Альфа-банку — до 30%. Хоча більшість експертів вважають, що всім критеріям середнього класу відповідають лише 10,3 млн осіб або 7% населення країни.

Але одночасно обсяг грошових вкладів в російських банках за 2018 рік виріс на 9,5% — кращий результат за останню п’ятирічку. Щоправда, назвати ці гроші (більше 22 трлн рублів) «вкладами населення» язик не повертається, бо дві третини росіян нині взагалі не мають жодних заощаджень, і країна живе за схемою «багаті стають багатшими — бідні біднішими».

Були за ці роки і «окремі успіхи». За даними Росстату, в 2018 році в середньому на одну людину припадало 25,8 кв. метрів житла — це близько 90% від обіцяного. Але неабияку частку «надбавки» склали другі квартири заможних росіян, які здаються в оренду, і заміські садиби, які виросли в останні роки навколо російських мегаполісів.

Високотехнологічну медичну допомогу в 2018 році в Росії отримали 1 млн 130 тисяч осіб, хоча ще в 2012 році її змогли отримати тільки 451 тисяча осіб. Скоротилася і смертність: з 14,5 на кожну тисячу чоловік населення у 2008 році до 12 — в 2017 році. Хоча це, звичайно, не в 1,5-2 рази.

Але три чверті російських медиків, опитаних за допомогою мобільного додатку «Довідник лікаря», вважають, що через проведеної в галузі оптимізації серйозно знизилася доступність медичної допомоги для населення. Більше половини лікарів і медсестер стверджують, що через зростання професійної навантаження якість їх роботи погіршився. Навіть урядовий куратор охорони здоров’я віце-прем’єр Тетяна Голікова днями визнала: оптимізація охорони здоров’я проведена невдало. А перший віце-прем’єр, міністр фінансів Антон Силуанов заявив про жахливий стан медичних установ.

Тобто елітна медицина стала краще, а загальна — гірше. Причина на поверхні: в тій самій Концепції було обіцяно підвищити видатки бюджету на охорону здоров’я до 5% ВВП, але сьогодні вони складає 2,9% ВВП, і такими залишаться протягом найближчих трьох років. «Ми знаходимося на рівні меншому, ніж було 11 років тому», — констатує попередник Сілуанова, екс-міністр фінансів, нині глава СП Олексій Кудрін.

Для порівняння: у Великобританії фінансування охорони здоров’я становить 7,1% ВВП, у США — 10,1% ВВП, у Франції — 8% ВВП. І тому державна медицина там високої якості для всіх.

Не краще з фінансуванням освіти: замість обіцяного підвищення витрат до рівня 5% ВВП воно завмерло на позначці 3,7% ВВП. Результат: ще півтора роки тому президент Володимир Путін поставив завдання до 2024 року вивести Росію в десятку кращих країн за якістю освіти — природно, не виконується. І минулого тижня глава держави попередив: до 2030 року дефіцит кваліфікованих кадрів в Росії може досягти 3 млн осіб. Що призведе до втрати сотень мільярдів доларів в економіці. Така виходить «економія»…

Приходять на думку рядки Володимира Маяковського про Кузнецкстрое, написані поетом у 1929 році: «Через чотири роки тут буде місто-сад». Пророцтво поета збулося наполовину. За час будівництва металургійного комбінату виріс місто Новокузнецьк, він зараз на 31-му місці за чисельністю в Росії. А ось саду немає і в помині. За минулий рік тут вісім разів фіксувалася 30-кратне перевищення ГДК бензопірену, і, за даними Мінприроди, Новокузнецьк потрапляє в число міст країни з найбільш забрудненою атмосферою. І професійна захворюваність працюючого населення тут в 7 разів перевищує среднероссийскую, а членів сімей — в 4,5 рази. Який вже тут сад…

Замість післямови

Росію часто порівнюють з Чилі. Там пенсіонери існують на 200-300 доларів на місяць, і навіть працюють 5% населення живуть так само бідно, як найбідніші 5% населення Монголії. А рівень життя найбагатших 2% чилійців відповідає рівню життя найбагатших 2% в Німеччині. Результат: сьогодні це одна з найбільш неспокійних у соціальному плані країн світу.

У нас поки що більш-менш тихо. Але частка населення, що виступає за рішучі зміни, зросла за останні два роки з 42 до 59% — такі дані спільного дослідження Московського центру Карнегі і Левада-Центру. А серед тих, хто більше не хоче змін, росіяни стали частіше називати чиновників і бюрократію — 69%.