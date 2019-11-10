Історик Спбду затриманий з відрізаними жіночими руками. У його квартирі труп і пила

Жертвою міг стати студентка, з якою у нього був роман

Страшна історія сталася сьогодні вранці в Петербурзі на набережній річки Мийки. З водойми дістали 63-річного професора Санкт-Петербурзького державного університету Олега Соколова, в рюкзаку якого були дві відрізані по лікоть жіночі руки і пістолет. Про інцидент повідомило ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Було порушено справу про вбивство. Самого історика госпіталізували з переохолодженням. За попередніми даними, він був п’яний.

За інформацією 47news, оперативники прийшли з обшуком до квартири Соколова, який живе неподалік від місця події. Там вони виявили жіноче тіло, відрізану голову і закривавлену пилу. Видання пише, що вбитої могла бути родичка історика.

Телеграм-канал «112» повідомляє, що Соколов зізнався у злочині. За його словами, він зустрічався зі студенткою, вчора ввечері вони сильно посварилися. В ході сварки він убив дівчину, а від тіла вирішив позбутися. Mash пише, що загинула 24-річна колишня студентка Соколова разом з ним працювала над науковою працею про особистості Наполеона.

Олег Соколов з убитої студенткойСоцсети

Олег Соколов — відомий історик. Він є фахівцем з військової історії Франції, вважається одним з основоположників руху військово-історичної реконструкції в Росії. Президент загальноросійського військово-історичного руху, яке організовує реконструкцію військових битв періоду наполеонівських воєн. Серед однодумців відомий як «Сір».

В 1998, 2000 і 2002 роках Соколов викладав у Сорбонском університеті в якості запрошеного професора». Є автором понад 30 наукових праць, виданих у Росії, Франції, Іспанії, Чехії.

«В Університеті шоковані цією звісткою. Ми висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблої», — повідомили в прес-службі СПбУ.

У травні 2018 року «Московський комсомолець» опублікувала лист однієї зі студенток, яка зустрічалася з Соколовим. Дівчина розповіла, що історик жорстоко побив її, коли дізнався, що вона має намір піти від нього. Нібито він погрожував її спотворити, при цьому підносячи до обличчя включену праску, душив.