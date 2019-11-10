Повінь – зміна системи

Menu
Close

Історик Спбду затриманий з відрізаними жіночими руками. У його квартирі труп і пила

10.11.2019

Историк СПбГУ задержан с отрезанными женскими руками. В его квартире — труп и пила

Жертвою міг стати студентка, з якою у нього був роман

Страшна історія сталася сьогодні вранці в Петербурзі на набережній річки Мийки. З водойми дістали 63-річного професора Санкт-Петербурзького державного університету Олега Соколова, в рюкзаку якого були дві відрізані по лікоть жіночі руки і пістолет. Про інцидент повідомило ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Було порушено справу про вбивство. Самого історика госпіталізували з переохолодженням. За попередніми даними, він був п’яний.

За інформацією 47news, оперативники прийшли з обшуком до квартири Соколова, який живе неподалік від місця події. Там вони виявили жіноче тіло, відрізану голову і закривавлену пилу. Видання пише, що вбитої могла бути родичка історика.

Телеграм-канал «112» повідомляє, що Соколов зізнався у злочині. За його словами, він зустрічався зі студенткою, вчора ввечері вони сильно посварилися. В ході сварки він убив дівчину, а від тіла вирішив позбутися. Mash пише, що загинула 24-річна колишня студентка Соколова разом з ним працювала над науковою працею про особистості Наполеона.

 

Историк СПбГУ задержан с отрезанными женскими руками. В его квартире — труп и пилаОлег Соколов з убитої студенткойСоцсети

Олег Соколов — відомий історик. Він є фахівцем з військової історії Франції, вважається одним з основоположників руху військово-історичної реконструкції в Росії. Президент загальноросійського військово-історичного руху, яке організовує реконструкцію військових битв періоду наполеонівських воєн. Серед однодумців відомий як «Сір».

В 1998, 2000 і 2002 роках Соколов викладав у Сорбонском університеті в якості запрошеного професора». Є автором понад 30 наукових праць, виданих у Росії, Франції, Іспанії, Чехії.

«В Університеті шоковані цією звісткою. Ми висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблої», — повідомили в прес-службі СПбУ.

У травні 2018 року «Московський комсомолець» опублікувала лист однієї зі студенток, яка зустрічалася з Соколовим. Дівчина розповіла, що історик жорстоко побив її, коли дізнався, що вона має намір піти від нього. Нібито він погрожував її спотворити, при цьому підносячи до обличчя включену праску, душив.

Читайте також:   У Саратові перевіряють повідомлення про замінування будівель
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *