Росіяни за місяць забрали з рахунків в Ощадбанку ₽80 млрд

За жовтень відтік коштів населення з Ощадбанку склав близько 79 млрд. рублів. Кошти роздрібних клієнтів за місяць знизилися на 0,6% — до 13,07 трлн рублів. Також за місяць на рахунках скоротилися кошти юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК з посиланням на звітність банку. У кредитної організації скорочення коштів фізосіб пояснили «триває оптимізацією вартості клієнтських коштів у всіх валютах», що проходить в умовах спадної динаміки ринкових ставок, уповільнення темпів інфляції, а також пом’якшення монетарної політики, яку реалізує ЦБ РФ.

Якщо дивитися на дані з початку року, то обсяг коштів фізосіб в Ощадбанку зріс лише на 0,2%. Частка банку на цьому ринку знизилася з 45,1 до 43,9%.

Крім того, в жовтні на 1,8% (до 6,94 трлн рублів) знизилися кошти компаній на рахунках Ощадбанку.

Нагадаємо, 6 листопада Ощадбанк вдруге за осінь знизив ставки за вкладами. Тепер максимальна ставка за вкладом з базової лінійки становить 4,65% річних.