Чорне небо виробничої Росії

Всі скаржаться, що заводів мало в країні. Деіндустріалізація, одні блогери скрізь, хто працювати буде, все на виробництво і т. д. Улюблена тема усіх кухонних і гаражних посиденьок, не кажучи про інтернет. Однак ХТО скаржиться? Та все більше жителі Москви і Пітера — тобто місць, де заводи з фабриками (слава богу) давно повывели. Люди сидять в теплих офісах і від нічого робити “шарашать” такі коментарі один одному.

Але є інша Росія, в якій, навпаки, від цих самих заводів не знають куди подітися. Ось, скажімо, старий френд у себе в блозі вибухнув раптом постом з приводу того, як покращав… Красноярськ. Я, мовляв, виявився там нещодавно у відрядженні, давно не був, а місто-то як розрісся, які гарні нові мікрорайони, скільки скрізь нових кафе та ресторанів, та ще й будівлі в центрі підсвічують вечорами, взагалі казка! Півсторінки одних захоплень.

Ну а я, навчений «Новою газетою», питаю — а як же «режим чорного неба»? Дихалося посеред всього красноярського пишноти, мабуть, з працею? Завжди видно підсвічування будівель крізь хвилі смогу? Адже Красноярськ входить то в п’ятірку, то в десятку найбрудніших міст світу»! Як з цим?

І товариш, який аж ніяк не москвич (ось цього я не врахував), відповідає мені сумно: «У нас в Новокузнецьку і Кемерово гірше… Мені в Красноярську нормально було. А приїхав додому — потрапив під нічний викид з заводу кам’яної вати. У машині ледь не задихнулися».

Ось це — справжня Росія. «З заводу кам’яної вати». Надів кам’яний ватник — і на роботу. А ми… Зажрались ми тут. А вся країна ось так живе: з Новокузнецька в Красноярськ приїдеш — ніби й нічого, нормальний повітря. Зате підсвічування будівель — прямо як у Москві, у ельфів. А чорне небо — так його, якщо звикнеш — не помічаєш.

Олексій Рощин, політолог