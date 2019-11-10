Третя православна церква визнала незалежну від Москви Православну церкву України

Предстоятель Олександрійської православної церкви патріарх Феодор II оголосив про визнання незалежної від Московського патріархату Православної церкви України. Про це він оголосив у п’ятницю в Каїрі. Він вже згадав предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія в ході літургії. Олександрійська церква – третя з 14 загальновизнаних, які визнали незалежність української, пише Радіо “Свобода”.

У п’ятницю Феодор II заявив, що хотів би повідомити про важливу подію в присутності архієреїв і посла Греції. “З сьогоднішнього дня наш патріархат вписав у диптих автокефальну Православну церкву України та блаженнішого митрополита Єпіфанія, – сказав Феодор..

За його словами, з сьогоднішнього дня починається поминання Епіфанія в церквах патріархії. Він сам згадав предстоятеля української церкви у ході служби, відеозапис літургії викладена на сторінці приходу в фейсбуці.

Заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов заявив, що РПЦ сприйняла новину про рішення Олександрійської церкви “з глибокою скорботою”. Він додав, що РПЦ не зможе більше підтримувати молитовне спілкування з Олександрією, але рішення з цього приводу буде приймати Синод.

При цьому в РПЦ вже заявили, що рішення патріарха Олександрійського визнати главу українських розкольників Сергія Думенко (митрополита Епіфанія) і внести його ім’я в диптихи Олександрійської церкви робить неможливим поминання патріарха Олександрійського Патріархом Московським і всієї Русі.

У грудні 2018 року на Україні об’єдналися в Православну церкву України декілька невизнаних світовим православ’ям українських церков. Її визнала Константинопольська православна церква, в 2019 року в Стамбулі її голова підписав томос про церковної незалежності ПЦУ. Пізніше ПЦУ визнала Елладська православна церква.

Проти цього рішення категорично виступає Російська православна церква. У РПЦ називають визнання ПЦУ розколом у світовому православ’ї. Московський патріархат припинив молитовне спілкування з Константинопольською і Елладської церквами. В рамках конфлікту велика частина російськомовних парафій в Західній Європі перейшли з Константинопольської церкви в РПЦ.

Канонічна територія Олександрійської церкви включає в себе країни Північної, Центральної та Південної Африки, в ній налічується 27 митрополій і чотири єпископії. За переказами, вона була заснована одним з чотирьох євангелістів апостолом Марком. Патріарх Феодор II очолює її з 24 жовтня 2004 року.