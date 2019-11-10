Чубайс заявив, що громадяни СРСР були лінивими

Глава «Роснано» Анатолій Чубайс різко висловився про громадян Радянського Союзу. Він охарактеризував їх як ледачих. Крім того, тільки ідіоти вірили в щирість радянського режиму.

Своєю думкою Чубайс поділився у документальному фільмі Олексія Пивоварова «Загибель імперії», опублікованому на Youtube. Він вийшов 7 листопада — річницю жовтневої революції.

Глава «Роснано» розповів, що в СРСР все було побудовано на брехні, і до моменту брежнєвського застою це розуміли всі, крім «декількох сотень тисяч ідіотів». Також він сказав, що радянські громадяни були ледачі. «Нехай працює залізна пила, не для роботи мене мама народила», — охарактеризував Чубайс їх ставлення до праці.

На його думку, такий підхід до роботи розпочався з селянства, але був загальноприйнятим. В якості прикладу Чубайс навів розмову двох молодих людей в ленінградському автобусі. Один з них влаштувався на роботу, де треба працювати, з зарплатою 140 рублів. Інший відповів на це: «Ну і дурень! Я 110 отримую, і робити нічого не треба». «Це суть радянської людини. Суть радянської влади. Працює ідіот», — заявив Чубайс.

За його словами, винним у цій ситуації було керівництво країни. «У моєму житті нічого омерзительнее, ніж пізня радянська влада, не траплялося», — заявив глава держкорпорації.