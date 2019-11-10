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Чубайс заявив, що громадяни СРСР були лінивими

10.11.2019

Чубайс заявил, что граждане СССР были ленивыми

Глава «Роснано» Анатолій Чубайс різко висловився про громадян Радянського Союзу. Він охарактеризував їх як ледачих. Крім того, тільки ідіоти вірили в щирість радянського режиму.

Своєю думкою Чубайс поділився у документальному фільмі Олексія Пивоварова «Загибель імперії», опублікованому на Youtube. Він вийшов 7 листопада — річницю жовтневої революції.

Глава «Роснано» розповів, що в СРСР все було побудовано на брехні, і до моменту брежнєвського застою це розуміли всі, крім «декількох сотень тисяч ідіотів». Також він сказав, що радянські громадяни були ледачі. «Нехай працює залізна пила, не для роботи мене мама народила», — охарактеризував Чубайс їх ставлення до праці.

На його думку, такий підхід до роботи розпочався з селянства, але був загальноприйнятим. В якості прикладу Чубайс навів розмову двох молодих людей в ленінградському автобусі. Один з них влаштувався на роботу, де треба працювати, з зарплатою 140 рублів. Інший відповів на це: «Ну і дурень! Я 110 отримую, і робити нічого не треба». «Це суть радянської людини. Суть радянської влади. Працює ідіот», — заявив Чубайс.

За його словами, винним у цій ситуації було керівництво країни. «У моєму житті нічого омерзительнее, ніж пізня радянська влада, не траплялося», — заявив глава держкорпорації.

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