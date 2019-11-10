У кримчан виникли проблеми з купівлею квитків на поїзди «Таврія» з-за санкцій

Жителі Криму не можуть оплатити квитки на поїзди «Таврія», які зв’яжуть півострів з материкової Росією, картами місцевих банків. Можливо, це пов’язано із санкціями, накладеними на кредитні організації США.

Перші склади вирушать на півострів 23 і 24 грудня: з Санкт-Петербурга в Севастополь і з Москви з Сімферополь. Жителі Криму спробували заздалегідь купити квитки. Як повідомили кілька людей виданню «Підйом», у них виникли проблеми. Портал РЖД відхиляв платіж з карток банків РНКБ, Генбанк, ЧБРР. При цьому з картою Ощадбанку проблем не виникало — оплатити замовлення вдалося з першого разу.

Банки, картами яких не вийшло розплатитися на сайті РЖД, зареєстровані на території Криму, а тому включені в санкційні списки Сполучених Штатів.

Продаж квитків на поїзди «Таврія» стартувала 8 листопада. В перший же день було продано 3,6 тис. квитків. У касах залізничних вокзалів Криму і Севастополя утворилися черги, повідомляло ТАСС. Пасажирські поїзди будуть курсувати по Кримському мосту.