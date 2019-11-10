Правозахисники оцінили роботу Росії по боротьбі з корупцією

Росія не виконала повністю жодну з 22 рекомендацій по боротьбі з корупцією серед парламентарів, суддів і прокурорів. Про це заявили в Transparency International, повідомляється в доповіді, опублікованій на сайті Центру.

Вісім із запропонованих Росії заходів щодо попередження корупції стосувалися членів парламенту, дев’ять — суддів та п’ять — прокурорів. Щодо суддів РФ проігнорувала рекомендації про критерії відбору суддів, підвищення прозорості декларування доходів і витрат суддів, обмеження їх імунітету і повернення поняття конфлікту інтересів до Кодексу суддівської етики. У відношенні прокурорів Росія не виконала рекомендацію про підвищення прозорості процедури призначення на вищі прокурорські посади, уточнює DW.

Всього п’ять рекомендацій виявилися виконані частково, дві — «задовільним чином», а одна — не виконано повністю.

Рекомендації стосувалися етичних принципів і правил поведінки, конфлікту інтересів, декларування доходів і заборони або обмеження певних видів діяльності.