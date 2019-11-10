Карельські депутати спростували повідомлення ЗМІ про пропозицію голови райадміністрації розстрілювати незадоволених громадян

Пропозиція чиновника з Карелії розстріляти незадоволених громадян опинився фейком. Як розповіли депутати Олонецькій міського поселення, інформація, подана раніше в ЗМІ, не відповідає дійсності, пише «Карелинформ».

Так, раніше преса повідомила, що голова районної адміністрації республіки Карелія Сергій Прокоп’єв нібито заявив, що він «пристрелив би» незадоволених громадян, якщо б у нього була ліцензія. Заява, як зазначалося, він зробив у жовтні на депутатської комісії ради Олонецькій міського поселення. Однак з’ясувалося, що нічого подібного Прокоп’єв не заявляв. Депутати записали відеозвернення, в якому все пояснили.

ЗМІ повідомляли також, що сам чиновник нібито заявив, що сказане було жартом. Однак, додавали місцеві видання, жителі образилися і поскаржилися на поведінку Сергія Прокоп’єва.

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