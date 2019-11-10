В центрі Краснодара встановлять пам’ятник Леніну

Скульптура 65 років стояла на території МЖК

В центрі Краснодара встановлять скульптуру під назвою «в. І. Ленін розмовляє з матросом». Це зовсім не новий пам’ятник, він був виготовлений ще в п’ятдесяті роки в підмосковних Митищах і майже 70 років стояв на території краснодарського Масложирокомбината.

Час скульптуру не пощадив і їй потрібна реконструкція. В адміністрації Краснодара розповіли, що після оновлення пам’ятник встановлять у центрі міста – в новій зеленій зоні на перетині вулиць карла маркса і Леніна. Після цього застиглий розмова Ілліча з матросом зможе побачити кожен.

Не потрібно в цьому рішенні шукати ідеологію і політичний підтекст. Це цікавий арт-об’єкт, який може добре вписатися в сквер на однойменній вулиці. Ми і далі продовжимо підтримувати міську скульптуру як класичну, так і сучасну. Наше місто різний, і це прекрасно, – сказав глава Краснодара Євген Первышов.