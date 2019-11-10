Икона стиля: Виктория Бекхэм вышла в свет в идеальном образе

45-летняя Виктория Бекхэм всегда во все оружии, будь то светский выход или обычный перелет.

Дизайнер всегда отдает предпочтение стилю, нежели комфорту, чем заслужила статус одной из самых модных звезд.

Супруга Дэвида Бекхэма была замечена в в нью-йоркском Международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Привыкшая к повышенному вниманию, она непринужденно и с грацией направлялась в зону таможенного контроля.

На Вике был свитер в рубчик, из-под которого виднелась блузка в горошек, твидовая юбка с разрезом и вязаные бордовые сапожки с открытым мысом — все, конечно же, бренда Victoria Beckham. Лаконичный осенний образ дополнили клатч на цепочке в тон обуви и солнцезащитные очки любимого фасона Бекхэм.

: Новости Ю