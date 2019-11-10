Выдавала кадры из игры за реальность: Россия снова опозорилась с фейком

В России продолжают выдавать кадры из компьютерных игр за реальность. Но если раньше этим занимались преимущественно военные, то на этот раз оконфузились дипломаты.

В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, который отмечается 6 ноября, представительство РФ в ООН опубликовало на своей странице в Twitter скриншот из игры Fallout 3.

«Применение токсичных веществ во Вьетнаме, горящие нефтяные вышки во время войны в Кувейте. Косово, Ирак, Сьерра-Леоне, Ливан, Либерия, Украина — все эти страны понесли серьезный экологический ущерб в результате военных действий», — гласит текст под иллюстрацией.

Вскоре «твит» удалили, заменив фейковое изображение снимком «кладбища» военной техники.

Так страница представительства России в ООН выглядит сейчас