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США и Германия сделали заявление о будущем НАТО

10.11.2019

Разделение финансового бремени на содержание альянса имеет большое значение, говорится в заявлении альянса.

Госсекретарь США Майк Помпео, который ранее рассказал о военной помощи Украине, и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе состоявшейся в Берлине встречи отметили важность укрепления сотрудничества двух стран в рамках НАТО, сообщил американский госдепартамент.

«Госсекретарь и министр обороны подчеркнули необходимость укрепления американо-германского сотрудничества, в том числе в рамках альянса НАТО, и согласились с тем, что разделение бремени (финансового на содержание альянса – Ред.) имеет большое значение для противодействия угрозам трансатлантической безопасности, а также глобальной безопасности», – говорится в распространенном сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся Сирии, Украины, Ирана, России и Китая, отметил госдеп, не приводя подробности.

Вопросы, относящиеся к НАТО, стали предметом обсуждений мировых политиков после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который усомнился в жизнеспособности Североатлантического альянса.

Власти.нет

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