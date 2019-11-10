Олена Вінницька розказала, як опинилася у психлікарні

Учасниця найпершого складу гурту “ВІА Гра” Олена Вінницька вперше розказала, як важко пережила завершення сценічної кар’єри та втрату популярності.

Їй навіть довелося боротися з депресією та звернутися до психіатрів.

Про це Вінницька розповіла в інтерв’ю журналу “Отдохни”.

“Я в шоу-бізнесі майже 20 років. За цей час людина може втомитися, виснажитися. І я не просто артист, а ще й автор-виконавець – сама все собі писала, за винятком роботи у групі “ВІА Гра”. Настає такий час, коли втомлюєшся. Психологи називають це дуже модними словами: “людина перегоріла”. Напевно, те ж саме п’ять років тому відбулося і зі мною”, – зізналася Вінницька.

Олена зауважила, що їй було складно прийняти нову себе та перелаштуватися на побут.

“Я звикла до шаленого ритму, щоденних переїздів, життя в готелях. Коли у мене скоротився гастрольний графік, було складно знайти себе в побуті. Зрозуміла, що не знаю, що потрібно робити вдома”, – сказала співачка.

“Це був чудовий життєвий досвід. Він вправляє мозок. Я зрозуміла і прийняла все, що сталося зі мною в житті. Змінилася, отримала нові навички, прийшла життєва мудрість”, – додала вона.

За словами Олени, в житті кожної людини настає період втоми і вигорання. Але вона знайшла в собі сили зупинитися.

“Я навчилася бути наодинці, бути сама з собою. Артисти, навіть світового рівня, дуже страждають, коли їх затребуваність падає. Багато спиваються, стають хворими людьми, з ними відбуваються страшні речі. Вміти бути людиною самодостатньою, приймати себе в будь-якій ситуації таким, який ти є, – велике мистецтво. Це навіть більше, ніж бути артистом”, – зазначила Вінницька.

“У мене було багато різного… Спочатку стрес, потім почалася депресія. Потім я лежала в психіатричній лікарні. Я працювала не з психологами, а зі психіатрами, настільки мені було погано. Сиділа на антидепресантах. Це був перший дуже серйозний рік. Я ніяк не могла прийти в себе. І все одно вдячна долі, що так все сталося”, – підсумувала Олена.

: Таблоїд