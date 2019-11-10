Появилось видео загоревшегося украинского самолета SkyUp (видео)

В результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья.

В Сети появилось видео загоревшегося украинского самолета в аэропорту Египта. Шасси самолета авиакомпании SkyUp загорелось при посадке в аэропорту Шарм-эш-Шейха в субботу, 9 ноября.

По данным министерства гражданской авиации Египта, причиной пожара стала утечка масла из гидравлической системы.

В результате загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья. Экстренные службы оперативно потушили возгорание. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.