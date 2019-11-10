Любіть Росію? Та хто ж вам не дає там жити?, — Юсупова

Найголовніша претензія у приходом нової влади до патріотично налаштованому українському населенню країни «Ви не хочете світу!». Інформаційна пропаганда російського світу дуже потужна і підготовлена, кожне слово продумано і має вбивати мозок.

Так і відбувається з тими, хто дивиться ріс ТБ і укр канали, які ведуть мовлення під пресом Кремля. Звичайно, якщо б не горезвісна демократія, ці рупори окупантів повинні були давно закрити. Мабуть не вистачило політичної волі.

Ні в одній країні світу немає такого поділу, де можна відкрито і з усією ненавистю поливати, розриваючи всередині суспільство на шматки. Демократія в цивілізованих країнах строго охороняє інтереси країни і загального для народу знаменника.

Спробуйте в Америці чи Британії, кожен день кричати, що армія і воїни карателі, що люди ідіоти, що все погано, що частина території треба комусь віддати. Таке просто неможливо! Сепаратизм швидко буде відвернений.

Ми не хочемо світу? Та невже? Ми живемо в своїй країні, яка називається Україна, територія Донбасу, наша земля. Питання, хто стріляєте в українського солдата, хто криє градом, мінометним знаряддям, мінує поля, і головне, хто стріляє з сучасної гвинтівки за кілометр вбиваючи наших воїнів, чиї це підготовлені снайпера? Як розповідає ріс тб, це бідні шахтарі, вчителі, місцеві жителі Донбасу.

Ось Ви, хто вважає себе здоровим людиною, вірите в це? Якщо так, то Ви не дружите зі своїм мозком. У росіян, ні честі сказати, що вони воюють проти українців, це боягузтво і нахабство, але вони так роблять завжди. Ми, хто дійсно хочемо миру в нашій країні, розуміє, що окупанти повинні прибрати свої війська з української території і буде світ, хіба не так??? Ну а як? Любіть Росію, та хто ж Вам не дає там жити? Поїхали і забули, так ні, Ви кожен день проклинаєте країну в якій живете, людей, які прийшли захистити свої території. Одне і теж шість років» Бандерівці, нас убивають, нас те і се», а хто пішов воювати проти українців, хто??? Звідки зброя, танки і гранати? Вам Америка погана, а нічого що всі кого Ви слухаєте і кого цитуєте, мають друге громадянство і будинку Вами ненависної Америці?! Вони заробляють на таких дурнів як і Ви. Ще трохи і вони скажуть «До побачення» і мирно будуть пити шампанське в Маямі, поки Ви будете жити в злиднях.

А ми так, саме ми хочемо миру, сьогодення, де ніхто не топче нашу країну, де править закон, і де влада служить народу. Ще довга боротьба попереду, але якщо не почати, все життя будемо працювати на купку олігархів і мерзотників. А ми вже стали іншими, відчули запах свободи і знайшли в собі сили жити за законом. Платити податки, не порушувати пдр, не гадити, не плювати, не смітити. У нас вже чисті парадні, чисті двори і чисті машини. Ви просто озирніться і подивіться як Ви гниєте, все старе, вбоге й злиденне, це життя? Бідні, але горді, це тільки в радянських фільмах, в реальності бідні, голодні і злі, більше нічого. Вимкніть тб і побачите як Вашому мозку, повільно з’являються промені здорового глузду..

Наталія Юсупова