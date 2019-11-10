Стріляли без угаву: терористи підло атакували ЗСУ на Донбасі

У суботу, 9 листопада, окупаційні війська Росії, незважаючи на початок розведення сил біля села Петрівське, 18 раз обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі.
В результаті атаки терористів був поранений один військовослужбовець ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр ОС в Facebook.
Ворог обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених мінського домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» ворог здійснив 14 обстрілу:
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чотири рази неподалік Водяної – з мінометів калібру 120 мм, знарядь БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
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двічі поблизу Невельського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
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тричі у Красногорівки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;
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неподалік Талаковки – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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біля Березового – з ручних протитанкових гранатометів;
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в районі Пісок – з мінометів калібру 82 мм;
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поблизу Гнутово – з мінометів калібру 120 мм, СПГ, РПГ і стрілецької зброї;
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у Павлополя – з станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Ситуація на Донбасі
mediarnbo.org
В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили 4 обстрілу:
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двічі у Майорска – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
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неподалік Новолуганского і Кримського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
З початку поточної доби, 10 листопада, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив у своєму Telegram-каналі про втрати в рядах терористів «Л/ДНР». «Безповоротные (200) – 3 людини, санітарні (300) -3 людини», – написав він.