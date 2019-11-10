Як виглядав відомий замок на Тернопільщині на початку ХХ століття (фото)

Показали фото Збаража на Тернопільщині наприкінці XIX – початку XX ст.

До завершення Першої світової війни містечко перебувало у складі Австро-Угорщини. У 1890-х там жило понад 8,7 тис. осіб, передають Хроніки прекрасної епохи.

Найбільша пам’ятка міста – стародавній замок, облогу якого свого часу здійснював, зокрема, і Богдан Хмельницький, занепав. Там розміщувався цукровий завод, який згорів 1896-го. Реконструкцію розпочав поляк Тадеуш-Владислав Нємєнтовський, але завершити її не зміг.

На початок XX ст. у місті діяли 2 цегельні, млин, кам’яний кар’єр. 1906-го Збараж із Тернополем з’єднала залізниця.