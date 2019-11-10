Україна вперше випробувала військові кораблі США

У суботу, 9 листопада, у відкритому морі вперше випробовуються катери українських ВМС типу «Айленд», передані нашій країні Сполученими Штатами Америки.
Як передає «Думська», військові моряки мають намір перевірити роботу всіх механізмів і систем нових одиниць флоту.
Повідомляється, що о 12:50 з Практичної гавані одеського порту вийшов патрульний катер Р191 «Старобільськ». На борту знаходяться український екіпаж, американські фахівці і командувач ВМСУ адмірал Ігор Воронченко.
Відзначається, що катер розігнався до 28 вузлів — це більше, ніж здатні «Гюрзи».
Також ближче до вечора вийшов з гавані «Слов’янськ». Йде на 27 вузлах.
Катери українських ВМС типу «Айленд» випробовуються у відкритому морі
Думська
Катери українських ВМС типу «Айленд» випробовуються у відкритому морі
Думська
Катери українських ВМС типу «Айленд» випробовуються у відкритому морі