Україна вперше випробувала військові кораблі США

У суботу, 9 листопада, у відкритому морі вперше випробовуються катери українських ВМС типу «Айленд», передані нашій країні Сполученими Штатами Америки.

Як передає «Думська», військові моряки мають намір перевірити роботу всіх механізмів і систем нових одиниць флоту.

Повідомляється, що о 12:50 з Практичної гавані одеського порту вийшов патрульний катер Р191 «Старобільськ». На борту знаходяться український екіпаж, американські фахівці і командувач ВМСУ адмірал Ігор Воронченко.

Відзначається, що катер розігнався до 28 вузлів — це більше, ніж здатні «Гюрзи».

Також ближче до вечора вийшов з гавані «Слов’янськ». Йде на 27 вузлах.

Катери українських ВМС типу «Айленд» випробовуються у відкритому морі

Думська

Катери українських ВМС типу «Айленд» випробовуються у відкритому морі

Думська

Катери українських ВМС типу «Айленд» випробовуються у відкритому морі