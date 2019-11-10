«Неможливо жити!» Горбачов назвав винних у розвалі СРСР

Останній Генеральний секретар ЦК КПРС, а також перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що в розвалі Союзу винні організатори серпневого путчу 1991 року.

«За кінець перебудови і розвал Радянського Союзу відповідальні ті, хто організував путч у серпні 1991 року, а після путчу використовував ослаблену позицію президента СРСР», – наводить його слова німецький журнал Der Spiegel.

Він додав, що усвідомлював можливі ризики перебудови, проте все керівництво країни розуміло, що зміни необхідні.

«Було неможливо жити так, як раніше. І істотною частиною перебудови було нове зовнішньополітичне мислення, яке охоплює як універсальні цінності і ядерне роззброєння, так і свободу вибору», – пояснив останній радянський лідер.

Він підкреслив, що не шкодує про перебудову, але визнає, що в 1980-х керівництво СРСР допускала помилки і промахи. Горбачов також висловив думку, що Росія ніколи не повернеться до тоталітарної системи.