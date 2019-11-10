У Києві поліція влетіла у авто з дитиною: є постраждалі

У суботу, 9 листопада, у Києві на перехресті вулиць Щусєва та Берлінського сталося ДТП за участю автомобіля поліції охорони і Audi, пасажирами якого були жінка і дитина. В результаті постраждали 4 людини.

Як повідомляє Інформатор, ДТП сталося близько 21:20.

«За попередньою інформацією, Audi рухався по вулиці Берлінського на зелене світло світлофора, коли в нього влетів поліцейський автомобіль, який їхав на виклик. Далі свідчення учасників розходяться», – сказано в повідомленні.

Водій Audi заявив, що копи їхали тільки з включеними проблисковими маячками, які він побачив занадто пізно з-за паркану, а вони запевняють, що їхали також з включеними звуковими сигналами.

В результаті зіткнення у поліцейського автомобіля виявився вм’ятий капот, а Audi отримав серйозні пошкодження лівого боку.

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

В аварії постраждали чотири людини: два поліцейських і пасажири Audi, жінка і дитина. У всіх постраждалих травми несерйозні. Водій від госпіталізації відмовився.

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва

Інформатор

Фото з місця ДТП на вул. Щусєва