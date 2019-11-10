50-летняя Дженнифер Энистон поделилась честным селфи

Актриса не стесняется своей естественной красоты.

Дженнифер Энистон недавно завела Instagram и не перестает радовать фолловеров своими кадрами. На этот раз актриса опубликовала селфи, на котором она запечатлена в машине. На кадре она позирует без макияжа.

Честное селфи актрисы фолловеры встретили с восторгом. «Королева», — написала Селена Гомес. «Без макияжа выглядите очень миленькой»; «Очень красивые глаза»; «Такая миленькая без косметики»; «Мне бы так выглядеть по утрам», — пишут люди в комментариях. А ты бы решилась последовать примеру Дженнифер и поделиться фотографией без косметики?