Пожежа в Голлівуді: студію Warner Bros евакуювали через вогонь

Пожежники Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) стримують масштабну пожежу в районі кіностудії Warner Bros. Хоч влада не давала формального розпорядження про евакуацію, персонал студії евакуйовано.

Як повідомляє Los Ahgeles Times, до боротьби з вогнем залучено понад 230 пожежників, п’ять вертольотів і два літаки.

Зазначається, що напередодні ввечері вітер був мінімальним, і погрози пошкодження вогнем будівель не було.

Один пожежник отримав у боротьбі з вогнем травми кінцівок і був госпіталізований. Його життю нічого не загрожує. Інформації про інших постраждалих не надходило.

Причина пожежі не встановлена. Горить, в основному, рослинність.

31 жовтня повідомлялося, що в американському штаті Каліфорнія вирують лісові пожежі.

В окрузі Вентура вогонь охопив 500 гектарів лісу в безпосередній близькості від Президентської бібліотеки Рональда Рейгана. Фонд включає 60 млн сторінок архівних документів, понад 1,5 млн фотографій.

Вогонь пошкодив більше сотні житлових будинків у виноробному окрузі Сонома і на заході Лос-Анджелеса.