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Неймовірна весільна сукня австрійської принцеси (фото)

10.11.2019

Ані сезону без королівського весілля: сьогодні найбільш обговорюваною подією стало одруження австрійської графині Олімпії фон і цу Арко-Ціннеберг і принца Жана-Крістофа Наполеона Бонапарта.

Вінчання молодят відбулося в соборі Сен-Луї-де-Аналідес.

Для важливого дня Олімпія обрала сукню Oscar de la Renta без бретелей, з корсетом, пишною спідницею і вражаючим шлейфом. Сукня була складена на манер аплікації з білосніжного мережива, що імітує форму великого листя, в поєднанні з прозорою сіткою .Спеціально для осіннього весілля ательє Oscar de la Renta пошило з того ж мережива коротку накидку.


: bilshe.com

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