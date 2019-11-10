Леонардо ДиКаприо рассказал о своем кумире

У кумиров миллионов тоже есть свои кумиры. В случае с Леонардо ДиКаприо речь идет о 16-летней шведской активистке Грете Тунберг, которая стала мировой знаменитостью после эмоционального выступления в ООН.

«Грета Тунберг — лидер нашего времени. Для меня было честью провести время с ней», — написал актер в Instagram.

«История будет судить нас за то, что мы делаем сегодня, чтобы будущие поколения могли наслаждаться той же пригодной для жизни планетой, которую мы принимаем как должное, — подписал Ди Каприо их совместное фото с Тунберг. — Я надеюсь, что послание Греты является тревожным сигналом для мировых лидеров: время бездействия прошло».

«Именно из-за Греты и молодых активистов я с оптимизмом смотрю в будущее, — добавил ДиКаприо. — Для меня было честью провести время с Гретой. Она и я взяли на себя обязательство поддерживать друг друга в надежде на светлое будущее для нашей планеты», передает apostrophe.ua.