Тільки Путін! Жителі ОРДЛО вразили ставленням до «російського світу»

Найбільшою довірою серед жителів окупованої Росією Донбасу користується президент РФ Володимир Путін.

Про це йдеться в дослідженні Українського інституту майбутнього та «Дзеркала тижня. Україна», яке було проведено з 7 по 31 жовтня 2019 року за допомогою компанії «Нью Імідж Маркетинг Груп».

Главу Росії назвали «лідером довіри» 11,2% респондентів, яким запропонували самостійно вписати ім’я свого фаворита. На другому місці опинився топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов з результатом в 9,1%.

Ще 6,7% жителів «Л/ДНР» назвали російську пропагандистску Ольгу Скабееву, 4,1% – вбитого екс-лідера донецьких терористів Олександра Захарченко, 2,9% – нинішнього ватажка «ДНР» Дениса Пушилина.

Потрапили в список також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (2,5%) та український бізнесмен Рінат Ахметов (2,4%).

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зазначеному рейтингу опинився на 18-му місці з 20 з результатом 1,3%.

Всього в опитуванні взяли участь 1606 жителів ОРДЛО: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — Донецької областей. Похибка результатів не перевищує 3,2%.