«Вони нічого не порушують!» В Україні зареєстрована партія на чолі з Пушилиным

В Україні безперешкодно існує політична партія «МММ», яку очолює ватажок терористів «ДНР» Денис Пушилин.

Про це розповів в інтерв’ю «Сегодня» народний депутат від фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

«Ми постараємося вирішити проблему «фейкових» політсил. Як юрист і депутат, я ініціював в Мін’юсті процедуру анулювання свідоцтв про реєстрацію партій, які або не брали участь у виборах на протязі кількох десятків років, або порушували законодавство. Ви знаєте, що в Україні досі зареєстрована партія «МММ», яку очолює Денис Пушилин?» – поділився він.

За словами Качури, коли він спробував з’ясувати, як це стало можливим, почув у відповідь в органах державної влади, що «вони нічого не порушують».

«Як я розумію, у нашого нового міністра юстиції Дениса Малюськи є політична воля, щоб вирішити питання з подібними партіями. Які або не вели активної політичної діяльності, не брали участі у виборах, в тому числі місцевих, протягом останніх п’ятнадцяти років. Або, як у випадку з «МММ», несвоєчасно створили осередки. Або подавали завідомо недостовірні дані під час реєстрації. За трьома цих підставах ми можемо очистити політичне поле від «кишенькових», «диванних», «фейкових» партій», – зазначив нардеп.

Качура також розповів, що міністр юстиції вже дав завдання профільного департаменту проаналізувати ситуацію і подати свої висновки щодо подання до суду позовів щодо анулювання свідоцтв таких політсил. «По суті, замість 320 партій в країні може залишитися близько сотні. Але тих, хто дійсно реально веде політичну діяльність», – резюмував він.