Чому від режиму надходять тільки погані новини

Вище керівництво вирішило, що воно мало керує країною. І стало фонтанувати ідеями і рішеннями, що призводять публіку у шок.

Дмитро Пєсков завів щось на зразок усної рубрики «Путін цього не забороняв». Вже з’ясувалося, що президент зовсім не збирався закрити російськомовну «Вікіпедію» і навіть «не висловлювався на користь посилення відповідальності за лікарські помилки». З інтересом чекаємо продовження, щоб дізнатися, які ще заяви глави нашої держави злостивці «вирвали з контексту».

Не впевнений, що песковская жестикуляція заспокоїть ошарашенную публіку. Люди губляться в здогадах — з чого б такий каменепад? Потік якихось нових збочених заборон. Не менш збочені кримінальні справи. І взагалі, вже місяць зверху жодної доброї новини. Тільки погані.

Щоб перевірити, чи не помиляюся, відкрив новинну стрічку. Бачу заголовок: «Швидка допомога стала лідером по скороченню лікарів». Ні, не помиляюсь.

Однак відсічемо емоції і залишимо факти.

Отже, вище начальство вислухав народним опитуваннями, учасники яких скаржилися, що режим занадто захопився іноземними справами, закинувши домашні. І пішло назустріч громадянам — прийнялося цілодобово правити державою. З метою розсердити людей? Навпаки. Щоб вирішити їх проблеми, якими вони бачаться зверху. Використовуючи, зрозуміло, ті інструменти, які є.

А що є у системи, очолюваної Володимиром Путіним? У неї є унікальні за нинішніми світовими мірками контрольно-споживчі органи. Це зовсім не одні «силовикам». Це і магнати-мільярдери, окормляемые скарбницею. І сонм наглядових структур і контролерів. І колишні ліберали і технократи, які відають економікою і фінансами та знають, як заощадити на народі. І суддівські. І дрібний і середній люд. Там як на підводному човні — є все для життя в режимі повної замкнутості. Аж до власних інтелектуалів-пропагандистів і пройдисвітів-«експертів», без лжеэкспертиз яких не почати ні одного показового процесу.

Вони там не в злагоді один з одним, а часто і в суворій ворожнечі. Але всіх цих недружных людей об’єднує те, що вони споживають, а не виробляють. Це по-перше. А по-друге — те, що вони не несуть ніякої відповідальності перед податными станами, які їх годують.

Імунітет від докорів і вже тим більше від звинувачень знизу творить чудеса. Саме тому «експертів» і слідчим, перевіряючим давню моральність Михайла Свєтова, не доведеться відповідати на питання про власне цнотливість.

Організатори і натхненники рейдерського нападу на ФІАН і квартирного обшуку у його директора нічим не відповідатимуть ні за моральний і матеріальний збиток, ні за публічне приниження російської науки.

Міноборони не бачить причин каятися з-за вбивства рядовим восьми товаришів по службі і у відповідь на викривальні публікації бере тон, яким дипломати лаврівського школи таврують іноземні підступи: «Поширена одним з телеграм-каналів інформація… є абсолютною брехнею. Мета інформаційного вкидання — чергова спроба вплинути на хід розслідування…»

А авторам законопроекту про примусове предустановлении на комп’ютери вітчизняного ПЗ не загрожує ні найменшого службового шкоди, якщо в результаті російські покупці залишаться без айфонів.

Що ж до тяги до споживання, то це воістину основний їхній інстинкт. Тому будь госмероприятие повинно бути пристосоване до того, щоб знатні могли щось урвати. Вождь збирає, скажімо, нарада про російською мовою. Він їм — про «печерних русофобах», а вони — йому, щоб грошей дав. І обидві сторони задоволені один одним. А що долинуло з-за закритих дверей, за якими Держрада обговорював, як би трошки покращити медицину для податних? Донісся гуркіт грошового скандалу. Федеральне начальство кляло губернаторів за те, що трансферти летять, як у бездонну бочку, а губернатори вимагали ще і ще.

І так завжди. Радянський письменник скаржився, що йому не дозволяли написати: «Стояла погана погода». Пояснювали: адже погода була хорошою для бавовни. Так і у нас зараз. Погана новина для простолюдина — це завжди хороша новина для кого-небудь привілейованого. Кому оплачувати «пакет Ярий», а кому і гребти вичавлені гроші. А умовної Ярої — спокійно продовжувати кар’єру.

Звідси два висновки.

Перший. Не треба дивуватися абсурдності і цинізму поточної репресивної політики або, припустимо, чергових заборон чого завгодно. Адже це їх норма, а зовсім не відхилення. Покарання й обмеження — єдина продукція, яку можуть виробляти замкнуті на самих себе охоронці, контролери і наглядачі. Іноді під тиском знизу вони злегка здають назад. Але ніколи не вважають це нормальним. Скасування будь-якого вироку, скасування будь-якого обмеження звужують простір їх життєдіяльності, зменшують владу.

І другий висновок. Коли начальство береться поліпшити життя народу — його вчення, лікування, пенсійне забезпечення або, припустимо, безпеку, — простолюдина слід виходити виходити з того, що ця історія не про нього. Вона або про якісь гроші, які дістануться вищим, або про розширення фронту роботи для поставлених над ним наглядачів і охоронців.

Тому чим деятельнее вище керівництво і особисто вождь, чим більше у них ідей і, вже тим більше, діянь, тим більше поганих новин для підданих. Не дарма нововинайдений індивідуальний пенсійний план, цілком собі безглуздий, майже всі коментатори, і я в тому числі, буквально звеличують тільки за те, що від цього благодіяння громадянам дозволено ухилитися.

До тих пір, поки прості люди не навчаться самі диктувати системі, найбільш нешкідливий спосіб її існування — нічого не вигадувати і не виробляти ніяких новин.