Помри пізніше, отримуй менше.Держдума уріже накопичувальні пенсії росіян.

Держдума уріже накопичувальні пенсії росіян на підставі підвищення тривалості життя.

Депутати Держдуми підтримали у четвер у першому читанні законопроект, що збільшує на півроку очікуваний період виплати накопичувальної пенсії. Для тих, хто не в курсі, документ може здатися незначним і прохідним. Але насправді мова йде про скорочення виплат тим, хто доживе до пенсії.

Відразу обмовимося, раніше парламентарії не стали підвищувати пенсійний вік, що дає право отримувати накопичувальну пенсію (є ще страхова — по старості). Так що, за новим законодавством, заявити свої права на цю частину пенсії жінки зможуть при бажанні вже в 55 років, а чоловіки-у 60 років. Але на практиці так майже ніхто не робить і належні за законом гроші залишають лежати на накопичувальних рахунках до виходу на «нормальну» пенсію — за новими правилами у 60 і 65 років відповідно.

Як відомо, накопичувальна частина пенсії громадян формується з обов’язкових щомісячних внесків роботодавця або самих майбутніх пенсіонерів у розмірі 6% від зарплати. Гроші накопичуються на рахунку в Пенсійному фонді або у недержавних пенсійних фондах. Накопичувальна частина дає «живу надбавку» до реальної пенсії в середньому в одну тисячу рублів на місяць. Якщо ж за громадян не платили такий внесок, то вони отримують від держави раз у рік одноразову виплату.

І ось ця сама значна сума в буквальному сенсі не дає спокою чиновникам і депутатам вже кілька років поспіль. А точніше, з 2014 року, коли уряд запропонував ввести мораторій на виплату накопичувальної пенсії і з тих пір щорічно його продовжує, тепер вже до 2022 року. Втім, якщо скласти всі ці гроші, то загальний обсяг нагромаджень складе 2,2 трлн рублів, повідомляли раніше в Мінфіні (наприклад, видаткова частина бюджету Москви на 2020 рік — 3,15 трлн рублів).

Тепер же депутати за пропозицією уряду в черговий раз збільшили ще й очікуваний період виплати накопичувальної пенсії. Зазначимо, це робиться регулярно, з 2016 року, і кожен раз «термін дожиття» нових пенсіонерів підвищують на півроку. Таким чином, на 2020 рік цей показник складе 258 місяців, а до 2024 році його підвищать вже до 320 місяців.

Іншими словами, в уряді і Держдумі виходять з того, що кожне нове покоління пенсіонерів буде жити довше. Але на практиці щорічне підвищення терміну «дожиття» вступили в пенсійний вік означає, що розмір їх накопичувальної пенсії буде менше, ніж у попередників. Це підтвердив на засіданні Держдуми і голова комітету Держдуми з праці і соцполітики Ярослав Нілов. «Те, що пропонує нам уряд накопичувальної частини пенсії — це гра цифр», — сказав він. А «есер» Дмитро Іонін підрахував, що в результаті таких маніпуляцій накопичувальна пенсія може убавиться на 5%.

Інші парламентарії звернули увагу на дані Росстату, на підставі яких уряд і робить прогнози щодо тривалості життя в Росії. «Статистика видає такі перли, які не стикуються ні з яким економічними показниками, і все тому, що хочуть видати бажане видати за дійсне», — обурювався комуніст Микола Ареф’єв. Інші депутати звернули увагу на те, що половина російських чоловіків взагалі помирає раніше часу і «не отримають пенсії, які їм зараз скорочують».

«Бюджет верстається з профіцитом, а права пенсіонерів урізуються. У держави є засоби для надання допомоги найбіднішим в нашій країні, а це пенсіонери та багатодітні сім’ї», — продовжив тему і «есер» Валерій Гартунг. Втім, єдинорос Світлана Бесараб запевнила, що ніяких вилучень пенсій не буде. «Незважаючи на збільшення періоду, розмір накопичувальної пенсії не змінюється і становить 700 рублів на місяць», — заявила депутат. Представники ж уряду, взяли участь у дискусії, не дали якихось чітких роз’яснень на цей рахунок.

Між тим, найближчим часом депутатам належить обговорити урядовий законопроект про заміну нинішніх накопичувальних пенсій «гарантованим пенсійним планом». Нові правила повинні набути чинності вже з 2021 року і багато в Держдумі побоюються, що росіянам доведеться розпрощатися зі своїми пенсійними заощадженнями.

При цьому ніхто на Охотному ряду не згадує про Фонд національного добробуту (ФНБ), який створювався саме для «співфінансування добровільних пенсійних накопичень громадян Російської Федерації, а також забезпечення збалансованості федерального бюджету і бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації» (цитата за Бюджетним кодексом РФ).

А якщо так, то чому уряд не повертає на індивідуальні рахунки «заморожені» пенсійні накопичення і не індексують пенсії працюючим пенсіонерам, хоча розміри ФНБ вже перевалили за 8 трлн рублів?