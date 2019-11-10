Росія анексувала крим з мовчазної згоди західних країн — Карпюк

Микола Карпюк заявив в інтерв’ю журналістам телеканалу 112 Україна, Росія здійснила анексію Криму з мовчазної згоди західних країн. На думку колишнього політичного в’язня, в іншому випадку Москва не пішла б на такий ризикований крок.

Разом з тим Карпюк зазначив, що Росія, як тоді, так і зараз, перебуває на грані розвалу. Однак для Сполучених Штатів, Європейського союзу, для всього світового співтовариства розвал Російської Федерації на кілька держав — це неприпустимий сценарій. Тому вони готові йти на поступки Москві.

Не треба забувати, що Росія дійсно є наддержавою. У цієї країни є величезний ядерний арсенал, і невідомо, в чиїх руках він може виявитися. Крім того, РФ в даний час є сировинним придатком світової економіки, і транснаціональним корпораціям вигідніше мати справу з однією державною структурою. Нарешті, слід враховувати фактор Китаю. У разі розпаду РФ всю азіатську частину, Сибіру, Зауралля, візьме під свій контроль Піднебесна, незалежно від того, які державні утворення сформуються на цих територіях