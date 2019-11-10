Пекар: Нам нема чого сказати людям у Донецьку, Луганську. І поки нам нема чого сказати, ми будемо програвати

Щодо настроїв на окупованих теріторіях.

Багато людей каже, що дослідження фейкове, підконтрольне російським спецслужбам. Забуваючи при цьому, що на неокупованих теріторіях Донбасу результати дослідження майже такі самі. І не дуже відрізняються від них результати Одеси, Херсона, Харкова.

Ми мусимо нарешті зрозуміти, що ми програємо війну за свідомість наших співвітчизників. Програємо не лише російським медіа, а й українським олігархічним. Тому що у нас немає адекватного інструменту.

Нагадаю, частка носіїв критичного, раціонального мислення в Україні не перевищує 15-20%. Решта – носії міфічного чи догматичного мислення. Яку картину світу вони отримують?

Російські медіа формують образ Росії як потужної, монолітної країни із сильним авторитетним лідером та наявністю відповідей на будь-які запитання. Українські медіа формують образ України як країни-невдасі, де все йде шкереберть, де немає шансів на життєвий успіх та соціальних ролей, які варто було б наслідувати.

Але проблема навіть не в медіа.

Справжня Україна з її строкатістю, різноголоссям думок, бурхливим політичним процесом, свободою, разом висловлювань і критики – зрозуміла лише носіям критичного мислення. Носії догматичного мислення прагнуть отримати однозначні відповіді на всі запитання. Їх немає. Натомість смороду є в Росії. Носії ж міфічно-героїчного мислення йдуть за переможцем, за сильним лідерством – а Україна сьогодні однозначно не виглядає як переможець.

Лише постійна робота з формування та пропаганди українських відповідей на ключові запитання сьогодення допоможе привернути на наш бік носіїв догматичного мислення, яких в Україні більше половини всіх дорослих (і їх меншість має українську ідентичність, а решта радянську, станову чи невизначену). Лише перемога приверне на наш бік носіїв міфічно-героїчного мислення – вони завжди швидко стають на бік переможця, хоча й не усвідомлюють цього, вважаючи, що підтримували його завжди.

Отже, у нас проблеми не лише з каналами комунікації, а й із повідомленням. Нам нема чого сказати людям у Донецьку, Луганську – альо так само людям в Одесі чи Харкові. І поки нам нема чого сказати, ми будемо програвати.

Альо ми будемо вигравати, бо нам є що сказати. Ми просто ще не навчилися формулювати і доносити.

Валерій ПЕКАР