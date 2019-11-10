«Винне приєднання Криму»: Російський мільярдер назвав причину свого банкрутства

Колишній власник російської групи «Зв’язковий» Максим Нігтиків заявив, що його бізнес-імперія впала з-за приєднання Криму до Росії.

В інтерв’ю відомому блогеру Ігорю Рибакову Нагідок розповів, що після приєднання Криму рубль девальвувався, що і призвело до банкрутства. Колишній мільярдер розповів, що приєднання Криму до Росії також винна в тому, що він разом з родиною емігрував в американський штат Каліфорнія.

«Я як російська людина відчував і до цих пір відчуваю себе причетним до тих рішень, які були прийняті по Криму», — заявив Нагідок. Крім того, він додав, що за останні 5 років жодного разу не приїжджав в Росію. Однак він наголосив, що криза, що почалася 5 років тому, на ринку роздрібного кредитування теж вплинув на його банкрутство. Нагідок розбагатів ще в середині дев’яностих років, коли вчився в інституті.

Він розвивав бізнес, в результаті якого з’явилася група «Зв’язковий». Мова йде про велику мережі салонів стільникового зв’язку. Крім того, Нагідок володів банком і престижними ювелірними магазинами. Близько 7 років тому статки бізнесмена досягло 1 млрд доларів. Перед крахом групи «Зв’язковий» активи оцінювалися в 3 млрд доларів.