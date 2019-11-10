Не тільки військові: стало відомо, хто може розраховувати на надбавку до пенсії

Пенсії в Україні призначають згідно з законами «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон № 1058), «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру».

Про це в коментарі виданню «Урядовий кур’єр» розповіла заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення — начальник управління методологічного забезпечення Пенсійного фонду України Світлана Блазня.

При цьому, за її словами, до пенсій за наявності підстав можуть встановлюватися:

— підвищення згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі-Закон № 3551);

— цільова грошова допомога на прожиття відповідно до Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» (далі Закон № 1603);

— пенсія за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (далі Закон № 1767)

— підвищення дітям війни відповідно до Закону «Про соціальний захист дітей війни».

Також законом передбачається призначення додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю потерпілим у результаті Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі Закон № 796), компенсаційні виплати за втрату годувальника відповідно до Закону № 796; надбавка у відповідності з Законом України «Про донорство крові та її компонентів»; надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на утриманні дітей до 18 років до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років.

На надбавку на догляд можуть розраховувати особи з інвалідністю I групи, одинокі громадяни з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, самотні особи з інвалідністю ІІІ групи, які досягли пенсійного віку, одинокі одержувачі пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду та які отримують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (до них осіб, отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»).

Крім того, одержувачам виплат від держави виробляються підвищення згідно з пунктом «г» статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення»; підвищення згідно із Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»; підвищення згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». До цієї ж групи відносять і державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».