Уперше в Німеччині ввели абонплату за весь громадський транспорт

Схема Mobil-Flat почала роботу 1 листопада 2019 року. Існує два пакети, кожен з яких пропонує необмежену залізничне і автобусне подорож по місту, а також прокат велосипедів на строк до 30 хвилин.

З меншим пакетом послуги каршеринга, тобто спільного користування автомобілем обмежені 15 годинами або 150 км в місяць, в той час як більший пакет це збільшує час до 30 годин на місяць без обмеження пробігу.

Мінімальний розмір абонплати становить 79 євро.

Експрес-інформація по країні

Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) – держава в Західній Європі.

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Столиця – Берлін

Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг

Форма правління – Парламентська республіка

На території – 357 021 км2 (62-я в світі)

Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,916 (6-я в світі)

ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами

Схема є результатом річного етапу випробувань, проведеного Аугсбургской міської федеральною адміністрацією. Місто давно прагне залучити більше людей до використання громадського транспорту, в тому числі планує зробити всі трамваї і автобуси в межах міської зони безкоштовними з 2020 року.

В даний час пропозиція Mobil-Flat доступна тільки жителям в районі міста Аугсбург, але в залежності від відгуків і кількості пасажирів, схема може бути поширена на прилеглі райони.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в ряді європейських країн через погіршення екології вже давно шукають способи, як мотивувати людей відмовлятися від особистих автомобілів і користуватися громадським транспортом. Найпопулярніша схема — зробити громадський транспорт безкоштовним. Таку схему розглядали в Люксембурзі, Брюсселі і навіть Парижі.

За матеріалами «Новий час»

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