Уперше в Німеччині ввели абонплату за весь громадський транспорт

Схема Mobil-Flat почала роботу 1 листопада 2019 року. Існує два пакети, кожен з яких пропонує необмежену залізничне і автобусне подорож по місту, а також прокат велосипедів на строк до 30 хвилин.
З меншим пакетом послуги каршеринга, тобто спільного користування автомобілем обмежені 15 годинами або 150 км в місяць, в той час як більший пакет це збільшує час до 30 годин на місяць без обмеження пробігу.
Мінімальний розмір абонплати становить 79 євро.
Експрес-інформація по країні
Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Берлін
Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг
Форма правління – Парламентська республіка
На території – 357 021 км2 (62-я в світі)
Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)
Офіційна мова – німецький
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,916 (6-я в світі)
ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами
Схема є результатом річного етапу випробувань, проведеного Аугсбургской міської федеральною адміністрацією. Місто давно прагне залучити більше людей до використання громадського транспорту, в тому числі планує зробити всі трамваї і автобуси в межах міської зони безкоштовними з 2020 року.
В даний час пропозиція Mobil-Flat доступна тільки жителям в районі міста Аугсбург, але в залежності від відгуків і кількості пасажирів, схема може бути поширена на прилеглі райони.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в ряді європейських країн через погіршення екології вже давно шукають способи, як мотивувати людей відмовлятися від особистих автомобілів і користуватися громадським транспортом. Найпопулярніша схема — зробити громадський транспорт безкоштовним. Таку схему розглядали в Люксембурзі, Брюсселі і навіть Парижі.
За матеріалами «Новий час»
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