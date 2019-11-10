Нацпарк «Великий Луг»: ласий шмат для владних браконьєрів

Директорку нацпарку прокурори “протягли по криміналу” за те, що не давала грабувати природу.

На території Каховського водосховища розташований унікальний архіпелаг «Великі та Малі кучугури». Крім того, що цей об’єкт є орнітологічним заказником, тобто об’єднання об’єктом вищого ступеня заповідності, в плавнях якого розташоване найбільше нерестовище Каховського водосховища. Саме тому це місце є дуже ласим для браконьєрів та браконьєрського промислу, зазначає видання Факти Запоріжжя.

Охоронні зобов’язання щодо забезпечення режиму об’єднання єкту природно-заповідного фонду покладені на Національний природний парк «Великий луг». Простими словами, крім працівників служби охорони Нацпарку на території архіпелагу не мають права знаходитись сторонні особи. Вже сам факт перебування сторонніх осіб на зазначеній території є адміністративним правопорушенням.

Так воно і було до призначення на посаду начальника Управління Державного агентства рибного господарства у Запорізькій області Дмитра Чайки. Саме до повноважень цієї інституції належить боротьба з браконьєрами в тому числі на території Каховського водосховища. Дмитро Чайка, як відомо, призначений на посаду за протекцією колишнього керівника Запорізького регіону Костянтина Бриля, та, за час каденції останнього, користувався нечуваними привілеями.

Саме тому Дмитро Володимирович не лише очолив браконьєрські клани в регіоні, але й вирішив, що фрази об’єкти природно-заповідного фонду теж мають приносити регулярний прибуток. В найкращі дні обсяг вилову з архіпелагу «Великі та Малі» кучугури сягає близько трьох тонн цінних порід риби.

Але була одна проблема – її ім’я Йосипенко Тамара Дмитрівна, яка є очільницею Національного природного парку «Великий Луг». Тамара Дмитрівна категорично заборонила працівникам рибоохорони та іншим браконьєрам з’єднання являтися на заповідній території та, навіть, почала складати протоколи про адміністративні правопорушення на самих інспекторів рибоохорони, які часто-густо, з’єднання були на островах напідпитку та поводили себе дуже нахабно.

Користуючись підтримкою губернатора, Дмитро Чайка домовляється з прокурором Запорізької обласної прокуратури Арустамян Діаною Юріївною, яка за надуманих підстав вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018081160000127 від 03.07.2018 року за ч. 2 ст. 197-1 Кримінального Кодексу України.

По вказаному провадженню, звісно, судової перспективи ніякої бути не могло, але в рамках цього провадження 04.07.2018 року прокурор Діана Арустамян виносить постанову про проведення перевірки НПП «Великий Луг», виконати яку доручає ГУ Держгеокадастр у Запорізькій області, керівництво якого, як відомо, теж було призначено за заступництва та підпорядковувалось Брилю Костянтину.

Держгеокадастр команду тодішнього очільника виконав, але як завжди незграбно. Під час перевірки, шляхом маніпуляції поняттями та документами службові особини Держгеокадастру не просто вигадали порушення, але й спромоглися нарахувати нібито спричинені збитки.

Після проведення такої перевірки, за вказівкою прокурора 21.08.2018 року народжується вже нове кримінальне провадження №12018080190000595 за ч. 2 ст. 364 КК України. По версії правоохоронців та працівників Держгеокадастру керівник Нацпарку «Великий Луг» внаслідок нецільового використання земельної ділянки спричинила збитки державі в сумі аж 324 960 гривні й 5 копійок.

Насправді, народження вказаного кримінального провадження є гачком, на який Дмитро Чайка вправно посадивши Тамару Йосипенко та маніпулюючи ним, продовжував здійснювати щоденні браконьєрські дії на «Великих та Малих Кучугурах», а службу охорони Нацпарку туди навіть не пускали.

Коли терпець Йосипенко остаточно увірвався та вона показала Чайці, хто насправді господар на Кучугурах, вже через тиждень пані Тамара отримала повідомлення про підозру у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення.

Тільки вдумайтеся, кримінальне провадження внесене 21.08.2018 року, а повідомлення про підозру оголошено 24.05.2019 року. Чому майже рік правоохоронці нічого не робили? Відповідь стає очевидною.

Здалося, що начебто все — Йосипенко «збитий льотчик»! Але тільки на перший погляд. Тамара Дмитрівна почала насправді захищатись. Так, вона звернулась за науковою думкою до фахівців. Цитуємо частину відповіді тільки одного фахівця:

…«Щодо «Розрахунку розміру шкоди, заподіяної НПП «Великий Луг» внаслідок використання не за цільовим призначенням земельної ділянки загальною площею 24 га, розташована на земельних ділянках з кадастровими номерами 232098600:02:004:0020 та 2232098600:02:053:0002». Вказаний розрахунок складено з порушенням саме цієї Постанови. Відповідно до ч. 7 «Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі, … використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, проводитися Держгеокадастром та його територіальними органами, на підставі матеріалів обстежень земельних ділянок, проведених відповідно до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів». Жодного акту обстеження вказаних земельних ділянок, підтверджуючого наведені факти в наявних документах не вбачається. Замість посилання на Акт обстеження, або матеріалів інвентаризації в розрахунку вказано незрозумілий Акт перевірки, без будь яких його ідентифікуючих ознак. На сьогоднішній день, жодної інформації про проведення будь яких топографо-геодезичних робіт на території парку не встановлено.

Виходячи з вищевказаного вважаємо надані матеріали перевірки такими, що суперечать діючому законодавству як матеріального так і процесуального права. Якість наданих матеріалів ставити під сумнів кваліфікацію та фаховий стан працівників Держгеокадастру, їх сумлінність та неупередженість.

З повагою,

Директор Приазовського НПП Воловик Д. І»

Таких відомостей, що виключають склад злочину в діях Тамарі Йосипенко, під час розслідування Василівські слідчі назбирали чимало, а тому і побоялися направляти справу до суду.

Замість цього, вони, нарешті вирішили почитати кримінально-процесуальний кодекс та вичитали, що НПП «Великий луг» має правоохоронні функції, а тому справу слід передати до територіального управління Державного бюро розслідувань у Мелітополі, що смороду й нікого.

Слідчий ДБР провів власне розслідування та встановив, що складання та подалі вручення 24.05.2019 року начальником СВ Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Надощак В. П. повідомлення про підозру директору НПП «Великий Луг» Йосипенко Т. Д. у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України було здійснено всупереч вимогам п. 3 ст. 276 КПК України, а саме без наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Про це слідчий ДБР офіційно заявив прокурора.

Згідно з законом, прокурор зобов’язаннями зобов’язаний у найкоротший рядків закрити кримінальне провадження та звернутись до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Альо прокурор в черговий раз знехтував законом, оскільки, корупційне товариство з Дмитром Чайкою є більш вигідним, та і замовлення треба виконувати.

Так, 23 жовтня 2019 року, прокурор Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури здійснив перекваліфікацію кримінального правопорушення на ч. 3 ст. 365 КК України та безпідставно, вірогідно знаючи про відсутність складу злочину в діях Тамарі Йосипенко, заявив її про підозру та направивши обвинувальний акт до суду.

Як бачимо, кваліфікація кримінального провадження за годину розслідування фактично змінилась тричі. Спочатку була кваліфікація за ст. 197-1 КК України – самовільне захоплення земельної ділянки. Через місяць розібрались, що немає самовільного захоплення, а є зловживання службовим становищем, що кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України та майже рік розслідували справу. Не зважаючи на те, що слідчий ДБР не виявивши ознак злочину, Василівський прокурор побачив у діях Йосипенко перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки та тепер їй загрожує 10 років позбавлення волі.

Є очевидна, що така кваліфікація підпадає саме під дії самого прокурора, що безпідставно порушив Конституційні права Тамарі Йосипенко та вручивши їй підозру за злочин якого вона не скоювала.

Здавалось, твердження про те, що невинна особа може в правовій Україні бути притягнута до відповідальності є фантастикою.

Виявляється, що це щоденна реальність Запорізьких правоохоронців піддавати репресіям нескорених.

Закликаємо генерального прокурора України Руслана Рябошапку проявити принциповість, взяти на контроль стан справ за вказаним кримінальним провадженням та внести окремі кримінальні провадження щодо прокурорів, які займаються репресіями нескорених, шляхом фабрикації кримінальних справ та безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності.

Джерело: Факти Запоріжжя