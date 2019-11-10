Російські бізнесмени системно втручалися в політику Британії — ЗМІ

Комітет з розвідки і безпеки Британії підготував доповідь про втручання у політику країни, в якому згадані дев’ять російських бізнесменів.

За інформацією The Times, згідно з документом, екс-заступник голови ЮКОСа ” Олександр Темерко за останні сім років пожертвував Консервативної партії понад 1,2 млн фунтів стерлінгів.

Бізнесмен Олександр Лебедєв проводив у себе вдома в Італії вечірки за участю Бориса Джонсона, коли той очолював МЗС. Син підприємця Євген володіє компанією Lebedev Holdings Ltd, випускає газети London Evening Standard і The Independent.

Також зазначається, що дружина колишнього заступника міністра фінансів РФ Володимира Чернухіна в 2018 році пожертвувала консерваторам понад 450 тис. фунтів стерлінгів. А в 2017-му вона купила придбала за 160 тис. фунтів стерлінгів на аукціоні право провести тенісний матч з прем’єр-міністром Девідом Кемероном і мером Лондона Борисом Джонсоном.