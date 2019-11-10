Военные испытали переданные Украине катера Island (видео)

В Одессе провели первые ходовые испытания катеров украинских ВМС типа Island, переданных Украине ВМС США. Как сообщила пресс-служба ВМС ВС Украины, из Практической гавани Одесского морского порта вышли катера Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».

На борту «Славянска», кроме украинского экипажа, находились американские специалисты и заместитель командующего ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

На примере подготовки экипажей катеров типа Island мы будем готовить весь корабельний склад, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех общих с Альянсом заданиях”, — заявил по завершении испытаний командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

По его словам, следующим этапом станет вооружение катеров, после чего они войдут в состав ВМС Украины и под командованием украинских экипажей начнут дежурство по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.