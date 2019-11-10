Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри (фото)

Герцоги посетили поминальную службу в Королевском Альберт-Холле

Накануне вся королевская семья собралась в Альберт-Холле на вечере памяти погибших британских солдат. Отметим, что Кейт и Уильям впервые за долгое время появились на публике вместе с Меган и Гарри.

Ежегодно королева Великобритании Елизавета II и члены ее семьи посещают вечер поминовения, который проходит в лондонском Альберт-холле. Это мероприятие приурочено ко Дню памяти павших солдат стран Британского содружества.

Королевская семья в Альберт-ХоллеФото: instagram.com/kensingtonroyal

Так, в королевской ложе присутствовали практически все члены главной британской семьи. Примечательно, что Кейт и принц Уильям сидели возле королевы, а Меган и принц Гарри расположились во втором ряду.

Маркл на мероприятие надела черное платье с броским декольте, а Кейт выбрала темно-синее платье с открытыми плечами. Каждый из присутствующих традиционно украсил свой наряд красными маками.