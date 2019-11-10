У Болівії протестувальники захопили державні ЗМІ

У Болівії прихильники опозиції захопили державну радіостанцію Red Patria Nueva (RPN) та національний телеканал Bolivia TV (BTV).

Про це заявив президент країни Ево Моралес у Twitter.

“Державні ЗМІ BTV та RPN були захоплені організованими групами, які методами погроз та залякування змусили журналістів припинити свою роботу. Протестувальники діють з позиції диктатури, хоча опозиція заявляє про те, що вона захищає демократію”, — написавши Моралес.

Багаторічний президент Болівії додав, що в країні намагаються організувати військовий переворот.

“Ми засуджуємо дії колішніх захисників народу, які замість захисту прав людини порушують свободу вираження поглядів та приєднуються до расистських змов з метою перевороту, вчиняють напади на державні засоби масової інформації, як це робили військові диктатори. Вони хочуть змусити замовкнути пресу для здійснення перевороту”, – написавши Моралес.