«Замість чаю на вечерю — окріп»: ідеолог «ДНР» поскаржився на харчування у лікарнях «республіки»

Потрапив нещодавно на лікування в одну з лікарень ОРДО ідеолог «ДНР» Роман Манекін на своїй сторінці в соцмережі поскаржився на погане харчування в лікувальному закладі.

Він зазначив, що до роботи медиків у нього немає претензій, проте пацієнти змушені харчуватися дуже «дієтичні» стравами і додав, що в багатьох лікарнях ситуація ще гірша:

«Сподіваюся, що це меню — у зв’язку з профілем захворювання. А не з рівнем забезпечення лікувальних закладів Донецька. Однак. Перевірив: у відділенні гастроентерології – аналогічне. І у алергіків. Кожен день.

А як у Макіївці, Горлівці, Дебальцеве?

Прим. Біда тим, хто через хворобу не вживає молоко… Дуже важко повірити, що спеціалізоване харчування повинно бути… Таке!

До речі, щоб було зрозуміло: борщ пісний (капуста, буряк, трохи картоплі), капусти на вечерю — 30 грам/ порція. Компот із сухофруктів. Замість чаю на вечерю — окріп».

У коментарях до публікації Манекина, інші користувачі відзначають, що із-за дефіциту фінансування в деяких лікарнях вечері взагалі мають намір скасувати:

«У лікарні № 3 гірше буде, і вечеря обіцялися скасувати, і через не хватки фінансування».