В Кабміні хочуть відмовитися від спецзв’язку: названа причина

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет анонсував відмова співробітників Кабміну від використання захищених телефонних каналів на користь спеціального е-додатки. За його словами в інтерв’ю «24 каналу», це додаток можна буде зробити захищеним шляхом шифрування.

«Я вважаю, це досить дивна річ. Сподіваюся, незабаром ми зможемо зробити так, щоб замість таких телефонів додаток було», — заявив міністр, підкресливши, що вже обговорював ідею з віце-прем’єром, міністром цифровий трансформації України Михайлом Федоровим і профільними експертами.

Видатки бюджету на підтримку чинної системи захищених ліній стаціонарних телефонів він оцінив у мільярди гривень.