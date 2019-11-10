Стратегія захисту затриманого в Польщі ветерана АТО Мазура вироблена, – МЗС

У Міністерстві закордонних справ запевнили, що стратегія захисту затриманого в Польщі ветерана АТО Ігоря Мазура вже вироблена і консули мають досвід у подібних справах, які закінчувалися звільненням затриманих співвітчизників.

Про це сказавши заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у коментарі “Укрінформу”.

За його словами, сьогодні прокуратура проведе процесуальні дії і суд обере запобіжний захід.

“Стратегія захисту вироблена, консули мають досвід захисту прав українців у таких справах, які закінчувалися звільненням затриманих співвітчизників”, – заявив дипломат.

Як повідомлялося, у суботу пункті пропуску “Дорогуськ” у Польщі був затриманий співробітник секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини, ветеран АТО Ігор Мазур. Консул України в Любліні вже побував в пункті пропуску “Дорогуськ”, де зустрівся із затриманим польською стороною українцем.