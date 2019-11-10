“Слуг народу” очолив хімік

Партія “Слуга народу” обрала своїм лідером першого заступника голови фракції партії у Верховній Раді Олександра Корнієнка замість голови парламенту Дмитра Разумкова.

Відповідні рішення були прийняті на з’їзді “Слуги народу”. Лідера партії обирали одноголосно на 4-річний термін.

Презентуючи своє бачення розвитку партії, Корнієнко зазначив, що місцеві вибори в 2020 році як ключове завдання для “Слуги народу”.

Також завданням депутат вважає розробку нових підходів для партійного будівництва.

“Ми повинні набрати лідерів на конкурсній основі, з використанням нових технологій. Найближчим часом ми ініціюємо зміни в законодавство про політичні партії”, — заявив парламентарій.

Корнієнко також зазначив, що ідеологічною програмою “Слуги народу” потрібно буде обрати компромісний варіант для всіх її членів.

35-річний депутат має диплом магістра хімічної технології та інженерії і кваліфікацію консультанта з позитивної психотерапії.

З 2006 року він консультував на виборчих компаніях.

На виборах Президента 2019 року Корнієнко координував штаб Володимира Зеленського, а на парламентських — очолював виборчий штаб партії.

29 серпня Корнієнко був призначений першим заступником голови “Слуги народу” в Раді.