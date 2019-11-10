Кулеба: Євросоюз поки не може обіцяти Україні членство

В даний час ЄС не може обіцяти Україні членство. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє «5 канал».

«Ми зараз не отримаємо від Європейського союзу ні гучних обіцянок, ні якихось великих, масштабних проектів. Тому нам потрібно зосередитися на іншому. Якщо ми не можемо відкрити двері, то давайте відкриємо всі вікна. Об’єднаємо наші економіки, об’єднаємо максимально людей», — сказав він.

Українська стратегія євроінтеграції, за його словами, зараз полягає в тому, щоб як можна більше «відкрити вікон». Давати можливість українському бізнесу працювати в ЄС, а єс – в Україні.

«Більше лоукост-перельотів між різними містами України і ЄС, більше міжлюдських контактів. І тоді членство в ЄС прийде само собою», – додав він.

Він нагадав, що урядом поставлено завдання за п’ять років привести країну у відповідність зі стандартами Євросоюзу.

«Ми вступимо в ЄС тільки тоді, коли буде на те воля і готовність обох сторін», – резюмував Кулеба.