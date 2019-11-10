Підозрюваний у вбивстві іноземець з ножем напав на українського прикордонника: деталі та фото з місця НП

В Одеській області на ділянці Подільського прикордонного загону, порушник кордону при затриманні напав з ножем на дільничного інспектора прикордонної служби. Про це йдеться в повідомленні Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

«На околиці с. Домниця, що в Одеській області, на відстані 800 метрів від кордону виявлено невідому особу, яка на вимогу пред’явити документи вів себе агресивно і здійснила спробу нападу з ножем на прикордонника. З метою припинення протиправних дій, прикордонник застосував заходи фізичного впливу і спеціальні засоби, обеззброїв нападника і затримав його», — йдеться в повідомленні.

З’ясувалося, що цей чоловік незаконно перетнув державний кордон з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєння вбивства в місті Рибниця (непідконтрольна уряду територія Молдови)

«Порушника, попередньо громадянина Молдови, доставили до пункту тимчасового тримання в Подольську. Після встановлення особи затриманий буде притягнутий до адміністративної відповідальності», — йдеться в повідомленні.