В аеропорту Шарм-ель-Шейха загорівся український літак: відео

Літак благополучно приземлився і їхав по стерновій доріжці до пункту остаточної зупинки. Однак раптово з гідравлічної системи стався витік масла, у результаті чого загорілася одна з шин шасі. Вогонь палав близько хвилини, перш ніж його загасили працівники наземної пожежної команди, запобігши поширенню вогню на інші частини літака. Однак аварійна висадка пасажирів з якоїсь причини так і не почалася.

Після того, як пожежу повністю ліквідували, пасажири і екіпаж літака були евакуйовані. На борту перебували 189 пасажирів і 7 членів екіпажу. Постраждалих немає.

@Посадка літака B737 UR-SQH, що виконував рейс SQP 7153 за маршрутом Запоріжжя — Шарм-ель-Шейх, пройшла в штатному режимі. При заруливании на стоянку було виявлено задимлення, яке швидко загасили працівники аеропорту без підключення спецтехніки», — повідомляється в офіційному прес-релізі на сайті SkyUp.

Експрес-інформація по країні

Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) – держава, розташована в Північній Африці і на

Синайському півострові в Азії.

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Столиця – Каїр

Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)

Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,690 (108-я в світі)

ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)

Валюта – єгипетський фунт

Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», В США у пасажирського Boeing 737 в повітрі вибухнув двигун, однак це не призвело до катастрофи: командиру корабля вдалося благополучно посадити літак.

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