В аеропорту Шарм-ель-Шейха загорівся український літак: відео

Літак благополучно приземлився і їхав по стерновій доріжці до пункту остаточної зупинки. Однак раптово з гідравлічної системи стався витік масла, у результаті чого загорілася одна з шин шасі. Вогонь палав близько хвилини, перш ніж його загасили працівники наземної пожежної команди, запобігши поширенню вогню на інші частини літака. Однак аварійна висадка пасажирів з якоїсь причини так і не почалася.
Після того, як пожежу повністю ліквідували, пасажири і екіпаж літака були евакуйовані. На борту перебували 189 пасажирів і 7 членів екіпажу. Постраждалих немає.
@Посадка літака B737 UR-SQH, що виконував рейс SQP 7153 за маршрутом Запоріжжя — Шарм-ель-Шейх, пройшла в штатному режимі. При заруливании на стоянку було виявлено задимлення, яке швидко загасили працівники аеропорту без підключення спецтехніки», — повідомляється в офіційному прес-релізі на сайті SkyUp.
Експрес-інформація по країні
Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) – держава, розташована в Північній Африці і на
Синайському півострові в Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Каїр
Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)
Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)
Офіційна мова – арабська
Релігія – мусульманство
ІЛР – 0,690 (108-я в світі)
ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)
Валюта – єгипетський фунт
Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією
Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», В США у пасажирського Boeing 737 в повітрі вибухнув двигун, однак це не призвело до катастрофи: командиру корабля вдалося благополучно посадити літак.
Читайте також:
У Ростові екстрено сів літак через пасажира з пістолетом
Посадка палаючого літака в Шереметьєво: відео
Пілот Boeing 747 намалював в небі літак на честь останнього рейсу