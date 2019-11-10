«Хотів стратити в костюмі Наполеона»: спливли нові деталі про криваве вбивство студентки в Санкт-Петербурзі

Викладач історії Олег Соколов, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї студентки-коханки, хотів стратити себе на очах туристів в Петропавлівській фортеці (Санкт-Петербург, Росія). Зробити це він мав намір в костюмі Наполеона.

Крім усього він планував написати заповіт дочкам, а також лист людям. Перший лист він хотів залишити на своєму письмовому столі, а другий поклав би за пазуху – в той самий костюм Наполеона.

Саме в такому вигляді Соколов збирався 10 листопада прибути на Петропавлівки, де по вихідних збирається безліч туристів.

Як стало відомо 360tv.ru зараз скандальний викладач, підозрюваний у вбивстві з розчленуванням, лежить у лікарні у важкому стані.

Крім того, як пише ТАСС, під час пошуків вбитої студентки Анастасії Єщенко водолази знайшли в річці Митті в Санкт-Петербурзі останки ще одного невідомого людини – скелет. У зв’язку з цим вирішується питання про порушення ще однієї кримінальної справи – не проти Соколова, а за фактом виявлення останків.