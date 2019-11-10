Арахамія спрогнозував ймовірність дострокового розпуску Ради

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозує з імовірністю 75%, що чинна Верховна Рада завершить свою канденцию достроково.

«Моє бачення — 75 відсотків — ймовірність, що не до кінця (свого терміну парламент допрацює — УП)».

Арахамія дає 75% імовірності, що парламент не досидить свою 5-тирічку pic.twitter.com/7kdFkskBXS

— Roman Kravets (@RomanKravets) November 10, 2019

«Це відчуття, немає жодного підтвердження, це інтуїція», — додав він.

При цьому Арахамія спростував ймовірність, що фракція «Слуги народу» може розпастися найближчим часом.

«Ні, думаю, фракція точно не розпадеться … Для депутата вихід із фракції, що означає? Куди він іде? Зараз він — депутат монобольшинства, в правлячій коаліції, а коли він сам … Може робити окрему групу, але не знаю … Мені здається, що це дуже слабке рішення політика».