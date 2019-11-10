«В «ДНР» настає мир»: терористи розповіли, як Пушилин «кинув» їх на гроші

Ватажок терористичної «ДНР» Денис Пушилин хоче скасувати всі премії і надбавки бойовикам псевдореспублики. Він пояснив це нібито настанням перемир’я на сході України.

Скріншот відповідної скарги опублікував на своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький. Згідно з інформацією джерел з тимчасово окупованих територій, фінансування ватажків окупаційних військ залишиться на тому ж рівні.

«Ну, як вам таке? Денис Пушилин пропонує скасувати всі надбавки і премії «військовослужбовцям» в «республіці». Мотивує він це тим, що в «ДНР» успішно триває розведення сил і військ, що Україна виконує всі умови. Пушилин аргументував тим, що в «ДНР» настає мир. Командування 1 АК частково підтримує пропозицію «голови» за умови, що надбавки та премії збережуть всьому командуванню, про як!» – обурюються прихильники «русского мира» на Донбасі.





